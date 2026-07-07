Yasemin Minguzzi'yi tehdit ettiği için tutuklanan Mehmet Emin Uyan beraat etti

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit" suçlamasıyla tutuklanan, daha sonra tahliye edilen Mehmet Emin Uyan hakkında beraat kararı verildi.

Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesi, Uyan'ın X hesabından yaptığı paylaşımın tehdit suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığına hükmederek beraatine karar verdi. Mahkeme, sanığın paylaşımında yer alan "kan pornosu" ifadesini "çirkin ve saygısızca bir benzetme" olarak değerlendirse de bunun tehdit suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Kararda, Uyan'ın paylaşımında yer alan ifadelerin objektif olarak muhatabı üzerinde ciddi korku ve endişe yaratacak nitelikte olmadığı, bu nedenle "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehdit" suçunun oluşmadığı kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, söz konusu paylaşımın tehdit suçunun unsurlarını taşımadığı gerekçesiyle Uyan'ın beraatini talep etmişti. Mahkeme, bu doğrultuda CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca beraat kararı verdi. Ayrıca sanık lehine 45 bin lira vekalet ücretinin hazineden ödenmesine hükmedildi.