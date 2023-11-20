Muğla'da acı tesadüf: Yaşlı adam boğa saldırısında hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.11.2023 - 00:18

Güncelleme: 20.11.2023 - 00:18

Olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasaplık hayvan ticareti ile uğraşan 86 yaşındaki Nahit Parıldar, araca bindirdiği boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbelerine maruz kalan Parıldar, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Parıldar, doktorların tüm çabalarına rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Parıldar'ın ölüm haberi tüm sevenlerini yasa boğdu.

EŞİ DE BOĞA SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Nahit Parıldar'ın ölümü sonrası ortaya çıkan acı tesadüf yürek burkarken, yaşlı adamın karısının da 10 yıl önce boğanın saldırısı ile hayatını kaybettiği öğrenildi. Parıldar’ın cenazesi, Milas Ulu Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.