Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu
Samsun'da 60 yaşındaki Hasan Bayraklı fındık bahçesinde ölü bulundu.
Samsun'un Bafra ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde bahçesinin kenarındaki odunları kaldırmak için dışarı çıkan Hasan Bayraklı (60) akşam olunca eve dönmedi.
Yakınları Bayraklı'yı aramaya çıkınca yaşlı adamı fındık bahçesinde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu.
Olay jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan kontrollerde Hasan Bayraklı’nın ölmüş olduğu tespit edildi.
Bayraklı’nın cansız bedeni otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- Halil Konakcı'ya Diyanet incelemesi
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- Bir tekel saldırısı daha!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Toplu sözleşme için iktidar ilk teklifini açıkladı
- CHP kongresinde 'İmamoğlu' polemiği
- Zonguldak'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı