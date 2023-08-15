Yaşlı adam fındık bahçesinde ölü bulundu

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:46

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:47

Samsun'un Bafra ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde bahçesinin kenarındaki odunları kaldırmak için dışarı çıkan Hasan Bayraklı (60) akşam olunca eve dönmedi.

Yakınları Bayraklı'yı aramaya çıkınca yaşlı adamı fındık bahçesinde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu.

Olay jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan kontrollerde Hasan Bayraklı’nın ölmüş olduğu tespit edildi.

Bayraklı’nın cansız bedeni otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



