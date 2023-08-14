Fenerbahçe'den Omar Fayed hamlesi

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı futbolcu Omar Fayed'i transfer etmek için görüşmelere başladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 22:46
Fenerbahçe'den Omar Fayed hamlesi
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi" denildi.

Omar Fayed

"İLERLEYEN GÜNLERDE KARAR VERİLECEK"

Fenerbahçe Kulübü ayrıca "Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.


Omar Fayed fenerbahçe transfer

İlgili Haberler

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder transfer sürecini anlattı: 'Her şey Almanya'da başladı'

Fenerbahçeli futbolcu Cengiz Ünder transfer sürecini anlattı: 'Her şey Almanya'da başladı'
Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao ve Osayi Samuel'den müjde

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao ve Osayi Samuel'den müjde
İsmi Fenerbahçe ile anılan Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan'a transfer oluyor!

İsmi Fenerbahçe ile anılan Karl Toko Ekambi, Suudi Arabistan'a transfer oluyor!

En Çok Okunan Haberler