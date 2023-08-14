İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan, 'ittifak' çağrısı yapan Devlet Bahçeli'ye bir yanıt daha: 'Bunda bir tutarsızlık yok mu?'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 17:29

Güncelleme: 14.08.2023 - 17:29

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin ülke gündemine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Zorlu, “26 Ağustos” tarihine işaret ederek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yapacağı açıklamaların gündemin ana maddesi olmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

26 Ağustos’ta Akşener’in partisinin yol haritasını açıklayacağını belirten Zorlu, içerikle ilgili bir değerlendirme yapmadı.

AKP’Lİ DAĞ’A YANIT

Parti Sözcüsü Zorlu, AKP’li Hamza Dağ’ın İYİ Parti ile ilgili kullandığı ifadelere de yanıt verdi.

Dağ, bugünkü açıklamasında "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. İYİ Parti tarafından 26 Ağustos'taki beklentiler yükseltilmeye çıkartılıyor. Bu kongre için de aynı şey söylendi, ama kongrede akıllarda kalan '15 vekili keşke istemeseydik' lafı oldu. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olacağı söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere yanıt veren Zorlu, “Sayın Dağ, milliyetçileri ve vatanseverleri iyi tanımıyor. Milliyetçilik, vatanseverlik, FETÖ ile PKK ile asla yan yana getirilemez” dedi.

Zorlu, açıklamasının devamında AKP’li Dağ’a şu soruları sordu:

“Bu iddianın sahibi olan Dağ, PKK ile pazarlığa oturan, FETÖ ile kucaklaşan, Andımız’ı kaldıran, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ ifadesinden rahatsız olanlarla işbirliği yapan kimlerdi? Kendisi de lütfen bu soruların cevaplarını milletimize vermeye çalışsın."

BAHÇELİ'NİN 'KOMŞU OLALIM' ÇAĞRISI

İYİ Partili Zorlu, MHP lideri Bahçeli’nin yerel seçimler için İYİ Parti’ye yaptığı çağrının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Zorlu, “Kendi politikamız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok net bir yanıt verdik. Orada bir komşuluk kavramı kullanıldı. Ama bunun hemen ardından partinin bazı yetkililerinin bizim İYİ Partimize, kadrolarımızla alakalı kullandıkları yakışıksız ifadeler, hakaretler… Bunda bir tutarsızlık var mı yok mu, bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isterim. Asla bu iddiaları ve isnatları kabul etmiyoruz” diye konuştu.