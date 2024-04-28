Yayınlanma: 28.04.2024 - 13:56

Güncelleme: 28.04.2024 - 13:56

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'Yaşlı Destek Programı'na ilşkin açıklama geldi. Peki, Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı mı? Yaşlı Destek Programı'na başvuruları ne zaman başlayacak?

YADES NEDİR?

YADES; Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan, 65 yaş üstü yaşlıların korunması Nve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir programdır.

YADES BAŞLADI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyelerce hazırlanacak projelerin değerlendirileceği Yaşlı Destek Programı'na (YADES 2024) başvuruların başladığını bildirdi.

Yaşlı Destek Programı'na başvurular başladı. Başvuru duyurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'dan geldi. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'ye yükseldiği Türkiye'de, yaşlılara sunulan hizmet sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.