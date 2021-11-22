Yastık altından dolar değil uyuşturucu çıktı

Kayseri'de narkotik ekiplerinin şüpheli adrese yapılan operasyonda, koltuk ve yastıkların altında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA
22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:35
Yastık altından dolar değil uyuşturucu çıktı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Z.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. 

Z.B.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada koltuk ve yastık altında paketler halinde satışa hazır 70 gram metamfetamin bulurken, 1 adette hassas terazi ele geçirdi. 

Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, Z.B. gözaltına alındı. 

YASTIK ALTINA SAKLANMIŞ

Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada koltuk ve yastık altında paketler halinde satışa hazır 70 gram metamfetamin bulurken, 1 adette hassas terazi ele geçirildi. 

Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, Z.B. gözaltına alındı. 


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