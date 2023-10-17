Yat limanı genişletilmesine yurttaştan tepki yağdı

Yayınlanma: 17.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 04:00

MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin Karacasöğüt Koyu’nu kapsayan projesine 29 Mayıs’ta “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı verildi.



Bölgede arkeolojik kalıntıların bulunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Haziran’da bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı olmasını tescilledi. Buna karşın MUÇEV bölgede çalışmalara başlamak için yine de adım attı.

Şirketin taşeronları dün bölgeye iş makinelerini götürdü. Marmaris Kent Konseyi ve bölgede yaşayanlar duruma karşı çıkmak için alanda toplandı.

‘YENİDEN BAŞLATILMALI’

Marmaris Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Şirket Marmaris Belediyesi’nin 28 Ağustos’ta verdiği ruhsatı göstererek ‘Benim ruhsatım var. Arkeolojik alanı dikkate alan yeni bir proje çizdirerek bu ruhsatı aldıklarını’ ifade ediyor. Mahkeme süreci devam ederken geçmişte davacısı olduğu bir projeye belediyenin ruhsat vermiş olması da ayrıca canımızı acıttı” denildi.

Mevzuata göre, projede değişiklik yapılması durumunda verilen “ÇED olumlu” kararının geçersiz hale gelmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Yeni proje için de ÇED süreci işletmek gerekir. Ayrıca şirketin aldığı büyütme onayı için dava açmıştık. Dava devam ederken koy içerisinde yer alan tarihi eserler nedeniyle Anıtlar Kurulu proje alanının bir bölümünü de kapsayacak şekilde koyu 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil etti” ifadelerine yer verildi.

