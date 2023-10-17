Yat limanı genişletilmesine yurttaştan tepki yağdı
Geçen aylarda 1. derece sit alanı ilan edilen Muğla Marmaris’teki Karacasöğüt Koyu’nda MUÇEV yat limanını genişletmek amacıyla dün çalışmalara başlandı. Bölgede toplanan yaşam savunucuları duruma tepki gösterdi.
MUÇEV Turizm Ticaret
Anonim Şirketi’nin Karacasöğüt
Koyu’nu kapsayan projesine
29 Mayıs’ta “Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED)
Olumlu” kararı verildi.
Bölgede arkeolojik kalıntıların bulunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Haziran’da bölgenin birinci derece arkeolojik sit alanı olmasını tescilledi. Buna karşın MUÇEV bölgede çalışmalara başlamak için yine de adım attı.
Şirketin taşeronları dün bölgeye iş makinelerini götürdü. Marmaris Kent Konseyi ve bölgede yaşayanlar duruma karşı çıkmak için alanda toplandı.
‘YENİDEN BAŞLATILMALI’
Marmaris Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Şirket Marmaris Belediyesi’nin 28 Ağustos’ta verdiği ruhsatı göstererek ‘Benim ruhsatım var. Arkeolojik alanı dikkate alan yeni bir proje çizdirerek bu ruhsatı aldıklarını’ ifade ediyor. Mahkeme süreci devam ederken geçmişte davacısı olduğu bir projeye belediyenin ruhsat vermiş olması da ayrıca canımızı acıttı” denildi.
Mevzuata göre,
projede değişiklik yapılması
durumunda verilen “ÇED
olumlu” kararının geçersiz hale
gelmesi gerektiğinin belirtildiği
açıklamada, “Yeni proje için de
ÇED süreci işletmek gerekir.
Ayrıca şirketin aldığı büyütme
onayı için dava açmıştık. Dava
devam ederken koy içerisinde
yer alan tarihi eserler nedeniyle
Anıtlar Kurulu proje alanının
bir bölümünü de kapsayacak
şekilde koyu 1. derece arkeolojik
sit alanı olarak tescil etti”
ifadelerine yer verildi.
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