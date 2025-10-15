Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler başvurular balşadı. Başvurular, 17 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Yatay ve dikey geçiş, lisansüstü ve özel yetenek öğrencileri için KYK yurt başvuruları başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurularının başladığını duyurdu.
