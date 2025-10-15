Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yatay ve dikey geçiş, lisansüstü ve özel yetenek öğrencileri için KYK yurt başvuruları başladı

Yatay ve dikey geçiş, lisansüstü ve özel yetenek öğrencileri için KYK yurt başvuruları başladı

15.10.2025 12:26:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Yatay ve dikey geçiş, lisansüstü ve özel yetenek öğrencileri için KYK yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler başvurular balşadı. Başvurular, 17 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

İlgili Konular: #kyk #başvuru #Gençlik ve Spor Bakanlığı