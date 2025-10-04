Yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlatan cani serbest bırakıldı!

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde vicdanları sızlatan olayda, E.B. isimli saldırgan, yavru bir köpeği kuyruğundan tutarak yere fırlattı.

Olay, dün Kandıra ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. E.B. isimli bir şahıs, bahçesine girdiğini iddia ettiği bir yavru köpeği kuyruğundan tutup yere fırlattı.

VİCDANLARI SIZLATAN OLAY KAMERADA

O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin yere fırlatıldıktan sonra acı çığlıkları ve çevredeki vatandaşların E.B.'ye gösterdiği tepki yer aldı.

TEPKİ GÖSTERENLERE KÜFRETTİ

Ayrıca, E.B.'nin kendisine tepki gösteren vatandaşlara da küfür ederek karşılık verdiği duyuldu.

SERBEST BIRAKILDI

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken olay tepki çekti. E.B., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu sonrası mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.