Yavru köpekleri poşete koyup çöp kutusuna attılar!
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir poşetin içine atılmış 5 yavru köpek, vatandaşlar tarafından bulundu. Talihsiz köpekler, geçici bakımevine götürülerek tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Su Parkı’na giden yol üzerinde, çöp konteynerine poşet içinde 5 adet 1 haftalık köpek yavrusu bırakıldı. Çevreden geçen yurttaşlar, poşet içinden gelen sesler üzerine yetkililere haber verdi.
Konteynerden çıkarılarak geçici bakımevine götürülen yavru köpeklerin tedavi ve bakımları yapıldı.
Video Haberler
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Benzin ve motorine büyük zam yolda
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türk bankalarına kritik uyarı