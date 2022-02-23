Yavrusu çalınmıştı... Köpek yemeden içmeden kesildi
Düzce'de 2 aylık 'Paşa' isimli fino cinsi köpek, sahibinin işyerinin önünden çalındı. İşyeri sahibi yavru çalındıktan sonra annesinin de yemeden içmeden kesildiğini, adeta hayata küstüğünü söyledi.
Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde, 20 Şubat Pazar gecesi meydana gelen olayda, Bülent Arslan'ın işlettiği büfenin önüne minibüs ile iki şahıs geldi. Şahıslardan biri büfeye girerek alışveriş yaparken, diğeri ise dışarıda beklemeye başladı.
Alışverişi biten şahıslardan biri anne ve yavru köpeği yanına çağırdı, diğer kişiye de köpekleri gösterdi. Bunun üzerine şahıslar, 'Paşa' isimli fino cinsi yavru köpeği yanlarına alarak minibüse bindi.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arslan ve ailesi, Paşa isimli yavru köpeğin bulunmasını istiyor.
'ARTIK YEMEK YEMİYOR, BİZE DE KÜSTÜ'
Olayı anlatan Arslan, şunları söyledi:
"İki şahıs geldi. Biri alışveriş yaparken, diğer şahıs dışarıda kaldı. Dışarıda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde de görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı? Satar mı? Bilmiyorum. Görenler haber versin. Köpek 2 aylık yavruydu. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi de küstü. Artık yemek yemiyor, bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor."
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