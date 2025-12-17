Yavuz Ağıralioğlu'ndan Esat Oktay Yıldıran açıklaması: 'İsimleri karıştırdım'

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, Esat Oktay Yıldıran hakkında kamuoyunda gündem olan açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, "Stajını Mamak'ta Ülkücüler üzerinde yaptı. Ustalığı Diyarbakır Cezaevi'ne denk geldi. Şimdi Diyarbakır'dan konuşursanız 'Kürtlere Kürt olduğu için...' Hayır efendim, insan değildi bu. Bu Mamak'ta Ülkücülerin işkencecisiydi. Bu şöyle yapıyormuş... İşkence yapıyormuş, kan revan ediyormuş. Herkesi dövüyormuş, ağız burun darmadağın ediyormuş. Sonra köpek sokuyormuş hücreye. Isırsın bizimkileri diye aç köpek sokuyormuş. Bizimkiler gözleri bağlı olduğu için korkudan kapanıyorlarmış böyle. Köpek, bizimkilerin korkusundan merhamete geliyormuş. İçeriye ısırsın diye sokulan köpek bizimkileri yalıyor diye bu Esat Oktay Yıldıran tarafından öldürülüyormuş, 'Sen bunlara niye merhamet ediyorsun?' diye. Bu böyle bir hayvan. Anladınız mı?" ifadelerini kullandı.

"DÜRÜST OKTAY, ZEKİ KAMAN İLE ESAT OKTAY'I KARIŞTIRDIM"

Ağıralioğlu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada, söz konusu konuşmasında Dürüst Oktay, Zeki Kaman ile Esat Oktay’ın isimlerini karıştırdığını söyledi.

Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Dürüst Oktay, Zeki Kaman ile Esat Oktay’ı karıştırdım. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin işkenceci olarak anılmasına sebep olan herkes suçludur. İşkence bir insanlık suçudur.

İnsanlık suçu gibi göreceğiz. Kime yapılırsa, kim yaparsa yapsın suç göreceğiz. Efendim zaten bunu kimse dostuna yapmaz. Düşmanına adaletle davranmak Türk milletinin temayüz etmiş vasfıdır. Devletimizin teröre karşı da mücadele vereceği en büyük cevap adalettir. 'Efendim onlar bize ne yaptıysa biz onlara onu yapacağız'dan asalet çıkaramazsınız. Buradan kerim devlet çıkaramazsınız. Dolayısıyla devletinizi ayakta tutacak olan şey adaletse, işkenceyi kim yaparsa yapsın ona karşı çıkmaktır"

Mamak Cezaevi’nde ülkücülerin de işkenceye maruz kaldığını ve bunun 12 Eylül'ün mantığında yer aldığını söyleyen Ağıralioğlu, o dönemde sağdan da soldan da gençlerin asıldığını, yüz binlerce insanın sicilinin bozulduğunu ve buna sebep olanların askerler olduğunu sözlerine ekledi.