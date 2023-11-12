Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü
İstanbul'da dün akşam etkili olan yağış sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün çevresine düşen yıldırım kamera görüntülerine yansıdı. İstanbul'da gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlanırken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde düşen yıldırım görüntülere yansıdı.
Yıldırımın düşmesi ile birlikte köprü tamamen aydınlandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- 'Bu vebalin altından kalkamazlar'
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- Ek ders ücretlerine zam kararı
- İşte en ucuz sıfır otomobiller
- 'Hastane otoparkındaki ceset' vahşetinde yeni gelişme!
- Canlı yayında Erdoğan'a çok sert sözler