Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün tren yolu beş buçuk yıldır yapılmadı

11 Ocak 2022 Salı, 04:00

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki tren yolu ve bağlantı hatları için köprünün açıldığı 2016 yılından beri halen bir ihale açılmadığını söyleyen İYİ Parti İstanbul Belediye Meclis üyesi ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu üyesi Suat Sarı, “Tren yolu beş buçuk yıldır neden yapılmıyor? Devlet aklı bir köprüyü yaparken plansız mı yapar” diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2016 yılında “dünyanın en geniş köprüsü” ifadeleriyle açılışını yaptığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde bulunan yol için tren ihalesi hâlâ yapılmadı. İYİ Partili Suat Sarı, bakanlığın ihale açmamasına tepki göstererek “Köprü beş buçuk yıl evvel bitirildiğinde ‘dünyanın en geniş köprüsü’ diye lanse edildi. Geniş yapıldığı zaman köprünün maliyeti de artıyor. Tren yolunu yaptınız da neden beş buçuk yıldır ihalesini yapmadınız, treni bir türlü devreye alamadınız? Devlet aklı bir köprüyü yaparken plansız mı yapar? Köprü için harcanan işletme maliyetleri israf oldu” dedi.

"TBMM’YE DE GELDİ"

İYİ Partili Sarı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapılmayan tren ihalesinini TBMM gündemine taşındığını ancak iktidar yetkililerinin konuya açıklık getiren bir açıklama yapmadığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na konuya ilişkin sorular yönelten Sarı, şu ifadeleri kullandı: “Tren ihalesi neden hâlâ yapılmadı ve ne zaman yapılacak? Tren yolu-Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul Havalimanı hattı için ne kadarlık bütçe hesaplandı? Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu iş için 2022 yılında bir bütçe ayrıldı mı? Bugüne kadar işletmeci ICA şirketine dolar bazında ne kadar ödeme yapıldı?”

İŞLETME SÜRESİ DOLACAK

2016’da köprünün yapımı tamamlandığında dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Köprünün üzerinde bir gidiş bir geliş, demiryolu için yer ayrıldı. Üçüncü Köprü’den Halkalı’ya kadar olan 62 kilometrelik projenin ihalesinin önümüzdeki aylarda gerçekleştirilmesi bekleniyor” demişti. Köprünün yapım müteahhidi olarak da IC İÇTAŞ-ASTALDI JV firmaları açıklanmıştı. ASTALDI JV hisselerini IC İÇTAŞ’a devretmiş, köprü işleticisi IC İÇTAŞ’ın işletme süresi ise 7 yıl 9 ay olarak açıklanmıştı. Bu süre ise 2024 yılı ağustos ayında sona eriyor.