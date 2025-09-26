Yavuzyılmaz belgeleriyle açıkladı! AKP’nin karanlık petrol ticareti: Türkiye’ye faturası 3 milyar dolar!

Yavuzyılmaz’ın paylaştığı belgeler ve raporlara göre, AKP hükümeti yıllarca Irak Merkezi Hükümetinin onayı olmaksızın petrol taşıdı. Bu süreçte petrol taşıma ücretleri, BOTAŞ’a bağlı bir şirket üzerinden, Jersey Adası’nda kurulan Turkish Energy Company’nin gizli hesaplarına aktarıldı.

“Uluslararası anlaşmalara aykırı bu karanlık ticaret sonucunda Türkiye’nin zararı yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı” diyen Yavuzyılmaz, kamu zararının güncel kurla 125 milyar liraya karşılık geldiğini vurguladı.

TAHKİMDEN MİLYAR DOLARLIK CEZA

Yavuzyılmaz’ın açıkladığı verilere göre:

21 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2018 döneminde yapılan izinsiz petrol taşımaları nedeniyle, Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye’ye 1 milyar 471 milyon dolar ceza verdi.

1 Ekim 2018 – 25 Mart 2023 arasındaki usulsüzlüklerle ilgili ikinci bir tahkim davası ise sürüyor.

Ayrıca, Jersey Adası’ndaki hesaplarda 1 milyar doların üzerinde bir paranın buharlaştığı tespit edildi.

“BU PARALAR AKP YÖNETİCİLERİNDEN TAHSİL EDİLECEK”

Yavuzyılmaz, iktidara gelmeleri halinde bu zararların Cumhurbaşkanı ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu ülkenin milyarlarca doları buharlaştırıldı. Hesap sorulacak. Kamuya ait her kuruşu geri alacağız.”

AKP’nin karanlık petrol ticaretinin Türkiye’ye faturası⬇️



Zarar 3 Milyar Dolar!



Birkaç gün içinde, uluslararası anlaşmalara uygun olarak Irak-Türkiye ham petrol boru hattı yeniden açılıyor.



Irak Merkezi Hükümeti, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, Petrol şirketleri anlaşmış durumda.… pic.twitter.com/gNJHOlLi6P — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) September 26, 2025

Deniz Yavuzyılmaz’ın Sayıştay raporlarına dayandırdığı belgeler şunlar: