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Yavuzyılmaz’dan Dicle Üniversitesi hastane ihalesi iddiası: 'İhaleye sadece AKP'nin davet ettiği şirketler katıldı'

Yavuzyılmaz’dan Dicle Üniversitesi hastane ihalesi iddiası: 'İhaleye sadece AKP'nin davet ettiği şirketler katıldı'

23.06.2026 23:35:00
Güncellenme:
ANKA
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Yavuzyılmaz’dan Dicle Üniversitesi hastane ihalesi iddiası: 'İhaleye sadece AKP'nin davet ettiği şirketler katıldı'

Seçilmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesinin kanuna aykırı şekilde pazarlık usulüyle yapıldığını ve ihaleye yalnızca AKP tarafından davet edilen şirketlerin katıldığını, ihaleyi Rönesans’ın kazandığını iddia etti.
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Seçilmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesinin kanuna aykırı şekilde pazarlık usulüyle yapıldığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, ihaleye yalnızca AKP tarafından davet edilen şirketlerin katıldığını ve ihaleyi Rönesans’ın kazandığını iddia etti.

Yavuzyılmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesine ilişkin iddialarda bulundu. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem, sel, salgın veya özel yapım tekniği gerektiren şartlar oluşmadığı halde kanuna aykırı olarak pazarlık usulüyle ihale edilen, ‘Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi ihalesine’ sadece AKP’nin davet ettiği şirketler katıldı. Sonuç, ihalenin kazanan şirketi, adrese teslim ihalelerin bilindik adresi: Rönesans! Bakalım 6,5 Milyar Liralık ihale konusu iş, kaç milyar liraya fırlayacak! Takip ediyoruz!"

İlgili Konular: #CHP #Hastane #Deniz Yavuzyılmaz