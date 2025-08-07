Yavuzyılmaz’dan Zafer Havalimanı paylaşımı: Devletin kasasından yine milyonlar aktı!

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Zafer Havalimanı’na ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Yavuzyılmaz, AKP döneminde yapılan fizibilite hatalarına dikkat çekerek kamu zararının boyutunu gözler önüne serdi.

Yavuzyılmaz’ın “Vatandaşın dikkatinden kaçırılmaya çalışılan gerçekler – 36” başlığıyla yaptığı paylaşımda, 2025 yılının ilk 7 ayında havalimanına garanti edilen ve gerçekleşen yolcu sayıları arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Zafer Havalimanı’na 2025’in ilk 7 ayında:

Garanti edilen giden yolcu sayısı: 768.677

Gerçekleşen giden yolcu sayısı: 21.377

Hata payı: Yüzde 97,22

Bu fark nedeniyle Hazine’nin şirkete 3.943.024 Euro (güncel kurla yaklaşık 187 milyon TL) garanti ödemesi yapacağı belirtildi.

Yavuzyılmaz, “AK Parti’nin Zafer Havalimanı’na akıttığı kamu kaynağının sadece %3’ü vatandaş için, kalan %97’si yandaş payı. Bunun adı peşkeştir!” diyerek tepki gösterdi.

Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımında dikkat çeken satır başları şöyle: “AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-36!

Acaba Zafer Havalimanı’nın fizibilite raporlarını hazırlayan AK Partili yetkililerin diploması var mı?

Zira sonuç, hata payı (peşkeş payı) oranında bir dünya rekoru!

YAPIMI 50, ŞİRKETE YAPILACAK GARANTİ ÖDEMESİ 208 MİLYON EURO

Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı yapım maliyetinin de 50 milyon Euro olduğunu hatırlatarak “2012-2025 (7 ay) yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemesi: 77 milyon Euro. Kamuya devir tarihi: 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi: 208 milyon Euro” dedi.