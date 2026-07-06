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Yaya geçidinde otomobil çarptı: 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti

Yaya geçidinde otomobil çarptı: 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti

6.07.2026 13:39:00
Güncellenme:
DHA
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Yaya geçidinde otomobil çarptı: 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı Avukat Tuğçe Şen (24), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mersin-Antalya D-400 kara yolunda dün akşam saatlerinde U.D. yönetimindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Avukat Tuğçe Şen'e çarptı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, sağlık görevlileri tarafından ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şen'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Tuğçe Şen'in, Mersin Barosu'na kayıtlı olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü U.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

TABUTUNUN ÜZERİNE CÜBBESİ KONULDU

Avukat Tuğçe Şen'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Şen'in yakınları, tabuta avukatın cübbesini serdi. 

Şen'in cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fakıllı Mezarlığı'na gönderildi.

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