Yaya geçidinden geçmek isteyen kadın kamyon altında kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaya geçidinden geçerken kamyonun çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaya geçidinden geçmek isteyen kadın kamyon altında kaldı
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İHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:56

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde,Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’ndeki kavşakta ismi ve yaşı öğrenilemeyen bir kadına yaya geçidinde C.O. idaresindeki kamyon çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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