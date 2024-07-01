Yayın yasağı getirilmişti... Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması: 67 gözaltı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 13:29

Güncelleme: 01.07.2024 - 13:30

Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir kişi, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı.

Özel Harekat polisleri tarafından alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup Suriyelilere ait araçları ters çevirdi, iş yerlerini de ateşe verdi.

TOMA araçları ile müdahale edilen olayda itfaiye ekipleri de çıkarılan yangınlara müdahale etti.

15 KİŞİ YARALANDI

Dün gece yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye erinin yaralandığı öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi. Çeşitli sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapanlarla ilgili de soruşturma başlatıldı.

YAYIN YASAĞI KARARI

Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verdi.

YERLİKAYA: 67 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

“Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir” diyen Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kentte yaşanan eylemler sırasında 67 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Bakan Yerlikaya, “Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir” ifadelerini kullandı.