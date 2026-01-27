Yayınevinin ‘telif ödemesi ‘terör faaliyeti’ sayıldı: Kor Kitap temsilcisine ev hapsi

Kor Kitap Yayınları, cezaevinde bulunan yazar, çevirmen ve editörleri Tonguç Ok ile Necip Baysal'a yapılan telif ödemelerinin "terör faaliyeti" kapsamında soruşturulduğunu duyurdu.

Yayınevinden yapılan açıklamada, bu ödemeleri ulaştıran temsilcileri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Temsilci, dört gün boyunca gözaltında tutulduktan sonra mahkemeye sevk edildi ve ev hapsi kararı verildi.

Kor Kitap, cezaevindeki yazar ve çevirmenlerin üretimlerine devam ettiğini vurgulayarak, telif ödemelerinin yasal ve meşru olduğunu ifade etti. Bu ödemelerin cezaevi kantininde temel ihtiyaçların karşılanması için kullanıldığını belirten yayınevi, kantin alışverişlerinin "terör faaliyetinin dayanağı" olarak gösterilmesini eleştirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cezaevinde bulunan çevirmenimiz, yazarımız ve editörümüz Tonguç Ok ve Necip Baysal’a yaptıkları çalışmalar karşılığı yayınevimiz tarafından telif ödemesi yapılmakta, telif ödemesi olarak gönderilen bu paralarla arkadaşlarımız cezaevi kantininden alışveriş yapmaktadır. Fakat bugün bu ödemelerle yapılan alışverişler 'terör faaliyetinin' dayanağı haline getirilmektedir. Ödemeleri gerçekleştiren yayınevi temsilcimiz hakkında soruşturma açılarak dört günlük gözaltı işleminin ardından ev hapsi kararı verilmiştir.”

Yayınevi, telif gelirlerinin kriminalize edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Cezaevlerinde üreten yazarların/çevirmenlerin/editörlerin telif ödemeleri terör finansmanı değildir. Düşünceyi ve kültürü mahkûm etme girişimlerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Kor Kitap, bu kararın bir an önce bozulmasını talep ederken okurlarını ve kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

Türkiye Yayıncılar Birliği gibi kurumlar da telif ödemelerinin yasal hak olduğunu vurgulayarak karara tepki gösterdi.