Yayla dönüşü kazada hayatını kaybetti: Acı gerçek ortaya çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde şarampole devrilen pikapta bulunan bir kişi hayatını kaybederken sürücü ise ağır yaralandı. Ailenin birkaç yıl önce de oğullarını aynı bölgede meydana gelen kazada kaybettiği öğrenildi.

Yayla dönüşü kazada hayatını kaybetti: Acı gerçek ortaya çıktı
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İHA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 13:09

Antalya’nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi’nde meydana gelen kazada, yayladan ilçe merkezindeki evlerine dönen Halit Güvercin (84) idaresindeki pikap kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta yolcu olarak bulunan Nazize Güvercin’in (78) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BİRKAÇ YIL ÖNCE DE OĞULLARINI KAYBETMİŞLER

Kazayı ağır yaralı olarak atlatan araç sürücüsü Halit Güvercin, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nazize Güvercin’in cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Güvercin çiftinin oğulları Mehmet Güvercin’in (50) 2019 yılında yayladan dönerken dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #Antalya

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