Antalyaspor'da sakatlık: Emrecan Uzunhan hastaneye götürüldü!
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Antalyaspor - Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Emrecan Uzunhan'ın hastaneye götürüldüğü öğrenildi.
Antalyaspor'un Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.
Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan kiraladığı Emrecan Uzunhan, Adana Demirspor maçında bileğinden sakatlandı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yayıncı kuruluş tarafından 23 yaşındaki oyuncunun tedavi için hastaneye götürüldüğü belirtildi.
Emrecan Uzunhan son durumuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı.
Etiketler: #Emrecan Uzunhan #antalyaspor #sakatlık
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