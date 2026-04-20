Yayla evlerine girip, mahallelerde dolaşan ayılar kamerada

Kentte havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine yöneldi.



Araklı, Akçaabat ve Şalpazarı ilçelerinin yaylaları ile yüksek kesimlerdeki mahallelerde görülen ayılar, bazı evlerin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdi. Evlerde yiyecek arayan ayıların eşyaları dağıttığı ve zarar verdiği görüldü. Yaylaya giden vatandaşlar, evlerinde oluşan hasarı görünce şaşkınlık yaşadı.





Mahalle aralarında dolaşan ve yayla evine giren ayılar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; bir ayının pençesiyle yayla evinin kapısını açtığı ve etrafa bakındığı, başka bir ayının ise mahalle aralarında gezindiği görüldü.