Yaz tatili resmen başladı: Yaklaşık 20 milyon öğrenci karne aldı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

2024-2025 eğitim öğretim yılında sona gelindi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için 3 aylık yaz tatili başladı. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının son haftasını sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetler ile geçirdi. Öğretmenler ise 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programının (23-27 Haziran) ardından tatile çıkacak.

YKS HAFTA SONU YAPILACAK

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlarının önünde ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu var. Adaylar, bu hafta sonu YKS'ye girecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınavlar ise 23 Haziran'da başlayacak. Sınav Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya olmak üzere 5 ilde yapılacak.

ÖĞRETMENLERİN 2025 HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI BELLİ OLDU

Öğretmenlerin 2025 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı belli oldu. Buna göre 23-27 Haziran tarihlerinde, öğretmenler istedikleri il ve ilçelerde uygun görülen eğitim kurumlarında programa katılabilecek.

ÖĞRENCİLER TATİLE BAŞLIYOR

Ankara Çankaya’da bulunan Halil Pakize Erdoğu Ortaokulu’nda karnesinde taktir olan ve karne hediyesi olarak ailesinin akordiyon aldığını söyleyen bir öğrenci, “Pikniğe gideceğim, tatile gideceğim dinleneceğim" dedi.

Velisi ise yıl sonu başarı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hediye yolmasından mutlu olduğunu belirterek, Yavaş'a teşekkür etti.

Takdir belgesi alan Alp isimli öğrenci ise, "Tatilde dışarı çıkacağım, arkadaşlarımla gezeceğim, tatile gideceğim. Arkadaşlarımı ve okulumu özleyeceğim" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER 8 EYLÜL'DE DERS BAŞI YAPACAK

Öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 8 Eylül Pazartesi okullarında olacak. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.