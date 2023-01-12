Yazar Benazus, Atatürk ile tanıştığı yere 85 yıl sonra geldi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 14:53

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 14:54

Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri ve araştırmacı-yazar Hanri Benazus (93), Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in daveti üzerine ilçeye geldi. Benazus’u ilk olarak makamında ağırlayan Öndeş ile sohbet eden Benazus daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün Ege Manevrası sırasında tanıştığı Ortaklar Tren Garı'na geldi.

Atatürk ile 8 yaşındayken tanıştığını söyleyen Benazus, aradan geçen 85 yıl sonra yeniden Atatürk’le tanıştığı yere gelmekten dolayı duygulu anlar yaşadı. Gazetecilere açıklama yapan Benazus, Atatürk’ün trene bindiğinde de kendisini yanına aldığını söyledi. Burada, Atatürk’e ikram edilen leblebileri de kendi ifadesiyle “aşırdığını” söyleyen Benazus, Atatürk’ün çocuklara olan ilgisinden de söz etti.

“ATATÜRK’E BORCUM BİTMEZ”

Heyecanlı anlar yaşadığını vurgulayan Benazus, “Bugün o günlerime döndüm. 8 yaşındaki bir çocuğun yaşadıklarını bugün bir daha büyük bir heyecanla yaşadım. İyi ki gelmişim diyorum. Beni mutlu eden, beni ben yapan hatıralarıyla iki büyük yer var. Bir tanesi tren istasyonu bir tanesi de incir kooperatifi. İstasyon benim Atatürk’le buluşmam, benim hayatımın dönüm noktası, diğeri de çocukluğumun geçtiği incir kooperatifi. Atatürk’ün çocuk sevdası bilinen bir şey. Ben babamın yanından kaçtım onun yanına geldim. O zaman kıvırcık saçlarımla oynadı trene bindirdi. Ona getirilen leblebilerini aşırdım. Onun bende bıraktığı hayat izleri çok önemli, Atatürk’e borcum bitmez. Leblebilerini yedim diye "bana sen kimsin" diye sormadı. Bana o gün Türklüğün ne olduğunu anlattı. ‘Ne Mutlu Türküm Diye' sözünün ne anlama geldiğini ben o gün çocuk yaşımda öğrendim. Onun için benim ona Türklük borcum var. 93 yaşındayım. Daha bir zerresini ödeyebildiğimi ben kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

“LEBLEBİLERİ KARDEŞLERİMLE PAYLAŞTIM”

Atatürk’e ikram edilen leblebiler aşırdığı için pişmanlık duyduğunu söyleyen Benazus, “Leblebiler için pişmanlık yok ama zaman içinde kendimi sorguladım. Resmen Atatürk’ün leblebilerini çaldım. 3 kap leblebi çaldım. Birini yedim, birini cebime, birini de gömleğimin arasına doldurdum. 5 kardeşlik bir aileydik. Anne, baba toplam 7 kişiydik. Babamın haftalığıyla leblebi alacak durumumuz yoktu ve lükstü. Leblebiler bizim için çok önemliydi. Neden çaldığımın mazeretini buldum. O leblebilerin çoğunu kardeşlerimle paylaştım” diye konuştu.

20 BİNE YAKIN ATATÜRK FOTOĞRAFI VAR

Babasının çalıştığı incir kooperatifi ile Ortaklar tarihi fabrikayı da gezen Benazus, iki alanın Atatürk döneminden kalmış olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Özellikle tarihi fabrikayı çok beğendiğini vurgulayan Benazus, burasının bir an önce atıl durumdan kurtarılarak kazandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e tarihi fabrika için gösterdiği hassasiyet için ayrıca teşekkür ederek burası için verdiği emek ve mücadelenin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Atatürk ve kişisel gelişim türünde 114 kitabının yayınlandığını söyleyen Benazus, sahip olduğu 20 bine yakın Atatürk fotoğrafıyla da Türkiye’nin en geniş fotoğrafları koleksiyoneri unvanını elinde bulunduruyor.

ÖNDEŞ: BİZ ONU TANIMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK VE KIVANÇ DUYDUK

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş de ilçedeki tarihi yapılar üzerinde çalışmalarının bulunduğunu ve Ortaklar tarihi fabrikanın varlığına Benazus’un şahitlik ettiğini öğrendiğinde kendisini ilçeye davet ettiklerini söyledi.

Proje için destek aradıklarını aktaran Öndeş, “O kıymetli insana ulaşmak, onu dinlemek onunla vakit geçirmek bize çok keyif verdi. Çok değerli bir insan, hayatı dolu dolu yaşamış. Atatürk’le alakalı olan her şeyi araştırarak değer verip ve araştırmalar yaparak kitaplar yazmış. Eserlerinin bize ve gelecek nesillere büyük faydası olacak. Biz onu tanımaktan büyük mutluluk ve kıvanç duyduk” diye konuştu.