Yazar Ergün Poyraz’ın tutukluluğuna devam kararı: Savcı tahliyesini istedi ama gerçekleşmedi!

Yazar Ergün Poyraz, 1 Ekim’de, Özlem Çerçioğlu’nun evinin fotoğrafının bulunduğu bir Facebook paylaşımını alıntılayarak, “Burayı Aydın halkının cebinden aldı. Haramzade” notunu düştü, ertesi gün kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı. Poyraz’ın ilk duruşması Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

HASTANEDE OLDUĞU İÇİN KATILAMADI

Poyraz’ın duruşma için hazır edilmesine yönelik müzekkereye Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, “Sanık Ergün Poyraz’ın Aydın Devlet Hastanesi’nde kalp damar cerrahi servisinde yatmakta iken 23 Ekim 2025 tarihinde yapılan muayenesi neticesinde (...) ‘İnsülin bağımlı olmayan diyabetes melliüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte’ tanısı konularak, Sağlık Kurulu kararıyla, ileri tetkik ve tedavi için İzmir Şehir Hastanesi enfeksiyon hastalıkları polikliniğine acil olarak kara ambulansı ile sevk edilmiş olup belirtilen gün ve saatte hazır edilemeyecektir” yanıtı geldi.

Müşteki Özlem Çerçioğlu’nun vekili Yunus Kelesli, delillerin tam olarak toplanmamış olması ve Poyraz’ın savunmasının alınmamış olması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

SAVCI DA TAHLİYE İSTEDİ

Poyraz’ın avukatı Buzoğlu ise, müvekkilinin savunmasını sağlık sorunları gerekçesiyle yapamadığını belirterek, “Müvekkilimin hayati tehlikesi vardır, bu durum dosyaya yansıyan evraklardan bellidir, kaçma şüphesi yoktur, bu sebeple ve sağlıklı şekilde tedavisini sürdürebilmek için serbest bırakılmasını talep ederim” dedi. Savcı da benzer şekilde, “Sanığın tutuklu kaldığı süre, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ve sağlık durumu değerlendirildiğinde adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar verilmesini” istedi. Fakat bu gerçekleşmedi.

Hakim, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, savunmasının alınamamış olması, mevcut delil durumu ve birleşen dosyayı gerekçe göstererek tutukluluğun devamına karar verdi. Birleşen dosyadan kastın, Özlem Çerçioğlu’nun ‘tehdit’ iddiasıyla yaptığı şikayetten olduğu öğrenildi.

‘BİLİNCİNİ KAYBEDEBİLİR’

Avukat Hüseyin Buzoğlu, Poyraz’ın sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek, “Doktorlar Poyraz’ın ayağının kesilme riski olduğunu ifade etti. Bilincini kaybedebileceği bir şeker rahatsızlığı da var. Aydın’da tedavi yeterli görülmediği için İzmir’e sevk edildi fakat buna karşın, ideal tedavi ortamını oluşturamıyor” sözlerini kullandı. Poyraz’ın tutukluluğunun devamına gerekçe gösterilen ‘savunmasının alınamaması’ konusuyla ilgili Buzoğlu, “İzmir’e sevk edileceği hakkında mahkeme günler öncesinden sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilmiş olmasına rağmen, Aydın içinde 5 dakikalık bir mesafede bulunan hastaneye bizzat gidilerek ve/veya getirtilerek huzurda savunmaların alınması ve tutukluluk durumunun değerlendirilmesi taleplerini mahkeme ısrarla dikkate almamıştır” dedi.

‘BİTMEK BİLMEYEN HUSUMET’

Davaya konu ev fotoğrafı nedeniyle yalnızca Poyraz’ın tutuklu olduğunu belirten Buzoğlu, “Mahkemenin bu gerekçesi, 18 sene öncesi itibarıyla siyasi iktidar ve Fetullah Gülen Terör Örgütü’nün bileşenlerini oluşturduğu Kirli İttifak’ın Ergün Poyraz’a yönelik iradesinin günümüzde de geçerliliğini koruduğunu ve Ergün Poyraz’a karşı bitmek bilmeyen bir husumetle devam ettirildiğini bir kez daha göstermiştir. Ancak insanlık tarihi, otokrat, totaliter yönetimlerde ve diktatörlüklerde, iktidarın kaybedilmesi yaklaştıkça başta aydınlar olmak üzere yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin artan bir şiddetle ellerinden alındığını, ancak, tarihin determinist yasalarının geçerli olduğunu, neticede otokratlar, totaliter yönetimler ve diktatörlerin yargı ve tarih önünde hesap verdiklerini, varlık nedenine uygun olarak bize öğretmiştir” değerlendirmelerini yaptı.