Yazarımız Ali Sirmen'e veda: Cenaze programı belli oldu

Yayınlanma: 17.03.2024 - 21:58

Güncelleme: 17.03.2024 - 22:12

Duayen gazeteci, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi Ali Sirmen, 17 Mart Pazar günü yaşamını yitirdi.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncu da olan Sirmen, 84 yaşındaydı.

Duayen Gazeteci Ali Sirmen'in cenaze programı belli oldu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada,

"Ali Sirmen 17 Mart 2024 tarihinde bizleri derin acılar içinde bırakarak hayata veda etmiştir. Cenazesi 19 Mart 2024 Salı günü saat 11:30'da Cumhuriyet gazetesinin önünde yapılacak tören sonrası, Zincirlikuyu mezarlığı Camii'nde öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı2na defnedilecektir" duyurusunda bulunuldu.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı.1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu'nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programını, Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.