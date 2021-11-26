Yazarımız Mine Kırıkkanat yarın okuyucularıyla buluşuyor
Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat, yarın saat 14.00'de Beşiktaş Çarşı'da bulunan Kırmızı Kedi Kitabevi'nde okuyucularıyla buluşuyor.
Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat, yarın (27 Kasım Cumartesi) okuyucularıyla buluşuyor.
Beşiktaş Çarşı'da bulunan Kırmızı Kedi Kitabevi'nde saat 14.00'de başlayacak imza günü etkinliğinde yazar Kırıkkanat, kitaplarını okuyucular için imzalayacak.
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