Yazarımız Mine Kırıkkanat yarın okuyucularıyla buluşuyor

Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat, yarın saat 14.00'de Beşiktaş Çarşı'da bulunan Kırmızı Kedi Kitabevi'nde okuyucularıyla buluşuyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 13:03
Yazarımız Mine Kırıkkanat yarın okuyucularıyla buluşuyor
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Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat, yarın (27 Kasım Cumartesi) okuyucularıyla buluşuyor.  

Beşiktaş Çarşı'da bulunan Kırmızı Kedi Kitabevi'nde saat 14.00'de başlayacak imza günü etkinliğinde yazar Kırıkkanat, kitaplarını okuyucular için imzalayacak.


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