Yazarımız Miyase İlknur'un acı günü

Gazetemizin yazarı ve yayın kurulu üyesi Miyase İlknur’un annesi Sultan İlknur (78) dün yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 03:00
Yazarımız Miyase İlknur'un acı günü
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Sultan İlknur’un cenazesi bugün İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Kazlıçeşme Eriklibaba Cem Evi’nde saat 13.00’te düzenlenecek törenin ardından Silivri Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 


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