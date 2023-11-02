Yazarımız Miyase İlknur'un acı günü
Gazetemizin yazarı ve yayın kurulu üyesi Miyase İlknur’un annesi Sultan İlknur (78) dün yaşamını yitirdi.
Sultan İlknur’un cenazesi bugün İstanbul’un Zeytinburnu ilçesindeki Kazlıçeşme Eriklibaba Cem Evi’nde saat 13.00’te düzenlenecek törenin ardından Silivri Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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