Yazarımız Müjdat Gezen’den iktidar yanlısı gazetenin manşetine yanıt: 'Benim itibarım böyle sarsılmaz'

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, gazetemiz yazarı ve usta sanatçı Müjdat Gezen hakkında rüşvet iddiasını manşetine taşıdı.



Haberde, Gezen’den bir kültür merkezinde sahneye çıkabilmesi için para talep edildiği ve ödemeyi eksik yapması nedeniyle sahneye çıkamadığı öne sürüldü.



Cumhuriyet’e konuşan Gezen, iddiaları sert sözlerle yalanladı.



Gezen, “Benim bir tiyatrom yok. Eğer bir belediyede oyun oynayacaksam da mantıken onların bana para ödemesi gerekir” ifadelerini kullandı.



Haberde yer alan “rüşveti eksik yatırınca sahneye çıkamadı” iddiasına sert tepki gösteren Gezen, “Demek ki ben o salonda sahneye çıkmışım. Peki 2 milyon 500 bin lirayı nereye yatırmışım? Dekont nerede?” diyerek suçlamaların mantıksız olduğunu belirtti.

“ADI GEÇEN SALONU HİÇ GÖRMEDİM”

İddialarda adı geçen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’ni bilmediğini söyleyen Gezen, “Bu adı geçen salonu ne gördüm, ne tanıdım, ne de adresini biliyorum. İlk defa o gazetede öğrendim” diye konuştu.



Oyun provalarını Şener Şen Sahnesi’nde yaptığını belirten Gezen, “Yedi Kocalı Hürmüz’ün provalarını Şener Şen sahnesinde yaptım. Şu anda da Gırgıriye provalarını yine aynı sahnede yapıyorum” dedi.

“BELGELERDE BENİM ADIM YOK”

Haberde yer verilen belgelerde adının geçmediğini vurgulayan Gezen, “Belgelerin içinde Müjdat Gezen lafı yok. Çünkü böyle bir şey yok” ifadelerini kullandı.



Haberde 2011 yılına ait bir belge bulunduğunu belirten Gezen, “2011’de benim Kadıköy’de kendi tiyatrom vardı. O dönemle benim ne alakam var?” dedi.



Söz konusu manşetin kendisini hedef gösterme amacı taşıdığını belirten Gezen, “Bu haber tamamen itibar sarsıcı. ‘Müjdat Gezen rüşvet verdi’ diyorlar. Kime? Belgesi nerede?” diye konuştu. “Bugüne kadar bu sistemin yapmadığı kalmadı. Çamur at izi kalsın istiyorlar ama benim itibarım böyle sarsılmaz” diyerek sözlerini noktaladı.



Gezen, konu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek hukuki sürecin başladığını açıkladı.