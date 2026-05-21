Yazarımız Mustafa Ekmekçi, yitirilişinin 29’uncu yılında anıldı: ‘Özlemlerin ve eylemlerin babası, gazeteciliğin satır arası’

Gazetemizin “Ankara Notları” köşesinden yıllarca okurlarımıza seslenen yazarımız Mustafa Ekmekçi, yitirilişinin 29’uncu yıldönümünde, bugün Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, Mustafa Ekmekçi’nin eşi Aldoğan Ekmekçi, kızı Eylem Ekmekçi, gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) İkinci Başkanı Gökhan Bulut, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Tan, Mustafa Poyraz ve Ali Kınacı katıldı.

‘ÖZLEMLERİN VE EYLEMLERİN BABASI, GAZETECİLİĞİN SATIR ARASI’

Törende ilk olarak Eylem Ekmekçi konuştu. Ekmekçi, “Babamın değerleri hala özlemle anılıyor. Ne büyük şeref. ‘Özlemlerin ve eylemlerin babası, gazeteciliğin satır arası.’ Işıklar içinde uyusun” dedi. Daha sonra konuşan Gökhan Bulut, “Ekmekçi, bugünlere iki miras bıraktı: Bir tanesi kamudan, halktan, haklıdan, gerçekten yana bir gazetecilik. Bu gazetecilik, bugünlerde iğdiş edilmeye çalışılan, susturulmaya çalışılan gazeteciliktir. İkinci mirası da; ÇGD’dir. En başarılı ve en örgütlü dönemini yaşattığı ÇGD, onun bıraktığı yerden gazetecilik örgütlenmesine, gerçeğin savunusuna, mücadeleye devam ediyor. Ekmekçi, dün olduğu gibi bugün de bize ışık olmaya devam ediyor. Saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YENİ KUŞAKLAR UMARIM ONUN YAPITLARINI OKURLAR’

Daha sonra konuşan Ahmet Tan, Ekmekçi’nin Köy Enstitüleri’ne ayrıca ilgi duyduğunu anlatarak bilgilerin yeni kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadığını anlattı. Atıcı ise, Kendisini tanıma onuruna erişmenin, aynı mekanda oturabilmenin gururunu duyuyorum. Öğretmenlere karşı özel bir ilgisi vardı Ekmekçi’nin. Birçok insan Köy Enstitülü zannederdi Ekmekçi’yi. Bizim vakfımızın kuruluş sürecinde köşesini tamamen bize ayırmıştı. Ekmekçi çok önemli bir gazeteci. Yeni kuşaklar umarım onun yapıtlarını okurlar. Gazeteciliğin yolunu bulmak açısından iyi bir rehber olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘ATATÜRK DEVRİMLERİNİN SAVUNUCUSUYDU’

Gazetemizin Ankara Temsilcisi Sertaç Eş ise, “Ekmekçi’nin özdeşleştiği alanlardan birisi öğretmenler-Köy Enstitüleri ise bir diğeri de Cumhuriyet Gazetesi’dir. Okurla en sağlam ilişki içinde olan yazarlarımızdan birisiydi. Okurlarının, mağdurların sorunlarını yazmakla kalmaz, birebir sonuçlarını izlerdi. Gazetemizin misyonunu sonuna kadar benimsemiş ve savunan bir aydındı aynı zamanda. Atatürk Devrimlerinin savunucusuydu. Laiklikten ödün vermezdi” dedi.