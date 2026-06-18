Yazarımız Terkoğlu’na yeni ‘Soylu’ iddianamesi

Gazetemızin yazarı Barış Terkoğlu hakkında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret suçlamasıyla açılan davada iddianame hazırlandı. Savcı, Terkoğlu’nun “kamu görevlisine eleştiri sınırını aşan eylem nedeniyle” cezalandırılmasını istedi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasına neden olan itirafçı ifadesine sosyal medya hesabından dikkat çeken Terkoğlu hakkında Soylu şikâyetçi olmuştu. Şikâyet ile açılan soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede Terkoğlu’nun iki yıl dört aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İlk duruşma 28 Eylül’de Ankara görülecek.

Terkoğlu, “Suçlandığım videoda benim hakaret içeren bir lafım yok. Aksine nesnel bir şekilde verilmiş bir haber var. Ersoy’un da aralarında olduğu sanıklara yapılan operasyona temel olan gizli tanığın hangi siyasetçilerin adını tutanağa geçirdiğini haberleştirdim” dedi. Paylaşımında gizli tanık ifadesine mesafeli yaklaştığının altını çizen Terkoğlu, “Bu şekilde tutanağa geçmesinin haber değeri olduğunu da ifade ettim. Eğer gizli tanık ifadelerinden bu kadarcık dahi söz etmek suç ise o zaman bu ifadeleri savcılar neden alıyor, neden insanlara suçlama konusu yapıyor, neden muhalif siyasetçiler aleyhinde olunca çarşaf çarşaf yayınlanabiliyor?” ifadelerini kullandı.