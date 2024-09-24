Yazarlarımız konuşacak
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından “Bataklıktan Nasıl Çıkacağız? Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” adlı panel düzenlenecek
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından “Bataklıktan Nasıl Çıkacağız? Yeniden Atatürk Cumhuriyeti” adlı panel düzenlenecek. Panelin yürütücülüğünü avukat Ali Dokuzoğlu üstlenecekken, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile gazetemiz Cumhuriyet’in yazarları Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel konuşmacı olarak panele katılacak. Panel, 28 Eylül, saat 14.00’te Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenecek.
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