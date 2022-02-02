Yazık değil mi seyyar satıcıya...

02 Şubat 2022 Çarşamba, 14:05

Ekonomik kriz nedeniyle geçim derdi yaşam savaşına dönüşen seyyar esnafların intiharları konuşuluyor son günlerde.

Geçtiğimiz hafta Muğla’nın şirin ilçesi Marmaris'te seyyar kömürcülük yapan vatandaşımızın boş bir araziye koyduğu kömür çuvallarına zabıtanın el koymak istemesiyle başlayan olay seyyar satıcının üzerine benzin dökerek bedenini ateşe vermesiyle son bulmuştu.

Maalesef ağır yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Benzer bir olay Erzincan’da yaşandı.

Mesire alanının girişindeki mısır tezgahı belediye görevlilerince kaldırılmak istenilen başka bir vatandaşımız da kendini yakarak yaşamına son verdi.

Ne yazık ki ülkemde kötü ekonomik gidişin önü alınamıyor.

Her şeye her gün yeni bir zam geliyor.

Türkiye tehlikeli bir açmaz ile karşı karşıya.

Ciddi bir ekonomik kriz var.

Makyajlı enflasyon rakamları ile halkı aldatmak artık zor.

Ekonomik kriz vatandaşı vurmuş. Millet perişan, gıda fiyatlarındaki enflasyon yüzde 100’ü bulmuş neredeyse.

Toplumda gelir dağılımındaki adaletsizlik de günden güne artmakta.

Canına kıyan seyyar satıcıların durumuna da bu pencereden bakmak gerek.

Şunu önemle belirtmeliyim ki esnaflara zarar vermeden ve onlardan uzakta faaliyetlerini sürdüren, sağlık koşullarına ve hijyene dikkat eden seyyar esnafların kayıt altına alınmasını çok isterim.

Devletin de en büyük hedefi bu olmalı.

Her kesimin olduğu gibi emekçi seyyar satıcıların da insani şartlarda çalışmaları tek arzum.

Lakin bunu yaparken vergisini veren, istihdam yaratan esnafın da gözetilmesi, korunması şart.

Tüm bunlar yaparken iyi bir planlama yapmak ve yeni mağdurlar yaratmamak önemli.

Bakın Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ocak 2022'ye ait verileri açıkladı. Açıklanan veriler, 2022 için belirlenen 4 bin 250 liralık asgari ücret tutarının daha ilk aydan işlevsiz hale geldiğini ortaya koyuyor.

Ocak 2022'ye ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı, 4 bin 249 liraya yükseldi.

Aynı aile için yoksulluk sınırı ise 13 bin 843 Türk Lirası…

Yani 4 kişilik bir ailede yaşıyorsanız ve hanenize giren para asgari ücretse açlık sınırının yalnızca 1 TL üzerinde yaşam sürebiliyorsunuz ne komik değil mi?

Eğer aç değil de yoksul olmak istiyorsanız ailedeki en az 3 kişinin asgari ücretten biraz daha fazla para kazanması gerekiyor.

Yazık değil mi bu ülkeye, bu ülkenin halkına…

İşte intihar eden seyyar satıcıların derdi, kederi bu…

Peki anlayan var mı?

Tabi ki yok!

Pandeminin etkili olduğu, kötü ekonomik gidişatın birçok işletmeye kilit vurdurduğu bu dönemde seyyar esnafın bu süreci biraz daha iyi atlatması için devletin ve yerel yönetimlerin koordine çalışarak el ele vermesi elzem bir ihtiyaç olmuştur.

Ümit ediyoruz ki seyyar esnaflarımız adına güzel gelişmeler olur ve hepimizi üzen bu intihar vakaları son bulur.