Yazılıda 98, mülakatta 64 puan veriliyor

Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:07

Güncelleme: 26.04.2024 - 10:08

Memur-Sen’e bağlı büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde görevde yükselme yazılı sınavında başarılı olup, mülakatta elenenlerin listesini yayınladı. Bu listeye göre teknisyen yardımcıları bilgisayar işletmenliği için mülakata girdi. 62 kişi yazılı sınavda başarılı olduğu halde mülakatta elendi. Büro Memur-Sen’in paylaştığı listeye göre yazılıda 98.72 puan alan adaylar mülakatta 64, 55, 65 puan alabildi. Yine yazılıda 90’ın üzerinde alan birçok aday da mülakatta 60, 55, 50, 63 gibi puanlar alarak elendi.

'HAYAL KIRIKLIĞINA YOL AÇIYOR'

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, iktidar tarafından kaldırılacağı açıklanan ancak uygulanmaya devam edilen sözlü sınavların (mülakat), devlet memuru olacaklar ile mevcut kamu görevlilerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında “can yakmaya, emekleri zayi etmeye” devam ettiğini bildirdi. Yazgan, bir an önce mülakatların kaldırılarak, adayların girdikleri yazılı sınav sonucuna göre atanmalarının yapılması gerektiğini belirtti. Mülakatın, “emeklerin zayi olmasına” ve idareye karşı güvenin azalmasına neden olduğunu belirten Yazgan, “Ülkemizin kritik bir süreçten geçerken ihtiyaç duyduğu, süreç sonrası uygulamadan kaldırılacağı açıklanarak uygulamaya konulan mülakat sisteminin halen kaldırılmamasının yol açtığı hak kayıpları ve huzursuzluk her geçen gün daha da artıyor. Kamuya atama bekleyen memur adaylarıyla mevcut kamu görevlileri, bir an önce mülakat sisteminden vazgeçilmesini ve insanların bilgiye dayalı sınavlarda aldıkları puana göre değerlendirmelerin yapılmasını istiyor” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan görevde yükselme sınavından örnek veren Yazgan, 62 kişinin yazılı sınavda 85 ve üzeri puan almasına karşın, mülakatta düşük puan alarak atanamadığını belirtti. Yazgan, “Yazılı sınavda 98.72 puan alan adaylar, mülakatta 64, 65, 55 puan verilerek eleniyor ve atanması gerçekleşmiyor. İki sınav arasında bu kadar farkın olması, liyakat beklentisi içindeki insanlarda hayal kırıklığına yol açıyor. Demek ki bu iki sınavdan birisinde sorun var. Bu sorunu, bu şaibeyi kaldırmak için yapılması gereken tek şey mülakatı kaldırmak, bilgiye dayalı yazılı sınav sonucuna göre atamaları gerçekleştirmek” dedi.