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Yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü: Saldırgan her yerde aranıyor!

Yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü: Saldırgan her yerde aranıyor!

14.06.2026 00:33:00
Güncellenme:
DHA
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Yemek fabrikasına silahlı saldırıda aşçı öldü: Saldırgan her yerde aranıyor!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda aşçı olarak çalışan 40 yaşındaki Sinan Güleç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir yemek fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç (40), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında meydana geldi. Uğur E., iddiaya göre yemek fabrikasına tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda tesiste aşçı olarak çalışan Sinan Güleç, vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Güleç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Güleç'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Uğur E.'yi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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