Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:03

Yeni yılın başında yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılması nedeniyle prime tabi tutulacağı iddiaları hakkında yemek kartları derneği başkanından önemli bir değişikliğin olmayacağı ve yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılmaya devam edilebileceğine yönelik bir açıklama yapılmıştı. Peki, Yemek kartları market alışverişlerinden kaldırıldı mı? Yemek kartları marketlerde geçecek mi?

YEMEK KARTLARINA MARKET ALIŞVERİŞLERİNDEN KALKTI MI?

Yemek Kartı/Çeki/Kuponu İle Yapılan Yemek Ödemelerinde Prim Muafiyeti başlığı ile yapılan açıklamada Yemek Kartı/Çeki/Kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yemek Kartı/Çeki/Kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır açıklamasında bulunuldu.