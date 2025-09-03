Yemek yarışmasında birinci olmuştu: Eşiyle milyonluk vurgun yaptı, gözaltına alındı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 14:10:00
DHA
İstanbul'da bazı kişileri, 'sözde orman vasfından çıkmış hazineye ait arazileri ihaleye girmeden satın alacaklarını vaat ederek' dolandırıp 28 milyon 500 bin lira değerinde vurgun yapan karı koca gözaltına alındı. Şüphelilerden Reyhan Ş.'nin bir televizyon kanalının yemek yarışmasında birinci olduğu ve sosyal medya hesabında binlerce takipçisi bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'da yaşayan 5 kişi, bir lokantada tanıştıkları ve kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli tarafından dolandırıldığı şikâyetiyle emniyete başvurdu.

Mağdurlar, polise verdikleri ifadede şüpheliyle Reyhan Ş.'nin işlettiği bir lokantada tanıştıklarını belirterek 'Reyhan Ş.'nin eşinin orman vasfını yitirmiş hazine arazilerini ucuza alabilecek bağlantıları olduğunu' söylediğini anlattı. Mağdurlar ifadelerinin devamında "Bunun üzerine onunla tanıştık. Bize hazine arazilerini ihaleye girmeden ucuza alabileceğini söyledi. Ona inandık. Ancak bir süre sonra dolandırıldığımızı anladık" dedi.

TELEVİZYONDA YAYIMLANAN AŞÇILIK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLMUŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişinin, şüpheli M.S.S.'ye toplam 28 milyon 500 bin lira para verdiği belirlendi.

Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda şüpheli M.S.S. ve eşi Reyhan Ş. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Reyhan Ş.'nin bir televizyon programında yayımlanan aşçılık yarışmasında birinci olduğu ve lokantası bulunduğu, ayrıca sosyal medya üzerinde binlerce takipçisi bulunduğu tespit edildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Reyhan Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #dolandırıcılık

