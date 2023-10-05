Yemek zamlarını protesto eden öğrencilere müdahale: 8 gözaltı!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:38

Güncelleme: 05.10.2023 - 13:13

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemek fiyatlarına yapılan yüzde 200'e varan zamlara öğrencilerin tepkileri devam ediyor. Her gün öğle yemeğine giderek yemekten önce çatal kaşıkları birbirine vurarak zamları protesto eden öğrencilere özel güvenlik müdahale etti.

Paylaşılan videolarda özel güvenlikler öğrencileri karga tulumba yemekhaneden çıkardığı görüldü. Güvenliklerin polise teslim ettiği 8 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre; üniversite yönetimi öğrencilerle iletişime geçerek saat 11.00’de görüşme talebinde bulundu. Ancak yönetimden kimsenin gelmediği aktarıldı.