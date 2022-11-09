Yemekten sonra yaşamını yitirdi: 22 yaşındaki gencin şüpheli ölümü!

09 Kasım 2022 Çarşamba, 09:31

Olay, 6 Kasım Pazar günü Küçükçekmece Tepeüstündeki Parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla parkta oturan 22 yaşındaki Alper Yasin Karaağaç, arkadaşıyla yemek yedi. Ardından parkta oturduğu sırada ağzından köpüklerin gelmesiyle aniden fenalaşıp yere yığıldı. Panikleyen arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans gelinceye kadar yoldan geçen bir vatandaşın aracıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, parkta inceleme yaptı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Karaağaç, Esenyurt’taki bir hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda kalan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede doktor, Alper Yasin Karaağaç’ın ölümünün şüpheli olduğunu raporladı. Bunun üzerine savcılık Karaağaç’ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

22 yaşında hayata veda eden gencin ailesi ile ise ölüm haberiyle yıkılırken, genç dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece’de defnedildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay hakkında konuşan gencin komşusu Nebi Kocatürk, "Alper kardeşimiz mahalleden sevdiğimiz bir kardeşimizdi, Tepeüstü Parkında fenalaşıp düşüyor. Hastaneye kaldırıldı, kalp krizi dediler ama savcılık şüpheli ölüm demiş. Olayın içinde şüpheli ne var o kadar detay bilmiyorum" dedi.

