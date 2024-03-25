Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:53
Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı
Abone Ol google-news

D-100 kara yolu Erenler Kozluk Köprülü Kavşağı’nda meydana gelen kazada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda marka otomobille, 41 NY 527 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


sakarya haberleri

İlgili Haberler

Sakarya'da tekmeli yumruklu meydan kavgası

Sakarya'da tekmeli yumruklu meydan kavgası
Sakarya'da bir yurttaş park halindeki aracın içerisinde ölü bulundu

Sakarya'da bir yurttaş park halindeki aracın içerisinde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!

Bursa’da CHP’li Bozbey ve Özdemir’in seçim afişlerine çirkin saldırı: Sandığı işaret ettiler!
Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…

Fenomen Merve Taşkın, sevgilisinin şiddetine dayanamadı! Morarmış vücudunu paylaştı…
Bülent Cihantimur Emniyet'e geldi, gazetecileri görünce kaçtı

Bülent Cihantimur Emniyet'e geldi, gazetecileri görünce kaçtı
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi

Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!

Usta sanatçı Gönül Yazar'dan kötü haber!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu