Yeni açılan köprülü kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 hafif yaralı
Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 kara yolunda yeni açılan Kozluk Köprülü Kavşağı’nda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
D-100 kara yolu Erenler Kozluk Köprülü Kavşağı’nda meydana gelen kazada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda marka otomobille, 41 NY 527 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.
Meydana gelen kazada 5 kişi hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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