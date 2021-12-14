Yeni Akit, zamların sebebini buldu: 'Gıda teröristleri'

14 Aralık 2021 Salı, 09:57

Türk Lirası, döviz kuru karşısında günden güne değer kaybetmeye devam ediyor. Son olarak, euro ve dolarda tarihi bir zirve yaşandı. Yeni haftaya 13.85 liradan başlayan Dolar/TL 13 Aralık sabahı 14.75'i aşarak rekor kırdı. Euro da 16.65 liranın üzerini gördü.

TL, erimeye devam ederken; birçok temel besin ve temel tüketim malzemesine zam yağmaya da devam ediyor. Tuvalet kağıdının fiyatı 131 TL'ye kadar çıkarken; ucuz ekmek almak isteyen yurttaşlar Halk Ekmek önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yaşanan ekonomik kriz günden güne derinleşirken, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin bugün manşetten verdiği haberi tepki çekti. "Gıda teröristleri işte böyle çalışıyor" manşetiyle çıkan gazete, fiyat spekülatörlerinin piyasada 'zam furyası' algısı oluşturup, fiyatlardaki düşüşleri ise görmezden geldiğini iddia etti.

"GIDA TERÖRİSTLERİ..."

“Fiyat artışlarını köpürtüp, indirimleri ise milletten gizliyorlar” denilen haberde, “kur operasyonlarını ve seçim yaygaralarını fırsat bilerek AKP ile orta ve alt gelirli seçmenini birbirine düşürmeyi amaçlayan gıda teröristlerinin, muhalefet ve fondaş medya ile işbirliği yaparak yıl içindeki suni zamları köpürtüp, fiyatların normale dönmesini ise gizlediği” ileri sürüldü.

2018-2021 yılları arasında özellikle yağ, peynir, zeytin, süt, yumurta, domates, patates, soğan, yoğurt gibi gıda ürünlerinde 63 defaya varan artışlar yapıldığı belirtilen haberde, söz konusu zamları yapanların fiyat spekülatörleri olduğu ifade edildi. Bu fiyat spekülatörlerinin “piyasada ‘zam furyası’ algısı oluşturup, fiyatlardaki düşüşleri ise görmezden geldiği” iddia edildi.

Ete 3 yılda 63 zam, 45 indirim yapıldığı belirtilen haberde şöyle denildi:

“Kırmızı ette büyük oranda zam-indirim furyası yaşandı. Yemeklik dana kuşbaşının kilogram fiyatı 2018-21 yılları arasında 108 defa etiket değiştirdi. Bunlardan 63’ü zam, 45’i indirim yönünde oldu. 2018’de yıl başı ve yıl sonu fiyatı sabit kalan kuşbaşına 2019’da yüzde 11, 2020’de yüzde 20, 2021’de yüzde 33 zam yapılarak kilo fiyatı 92,95 TL’ye kadar yükseldi.”

AKİT: "ETİKET OYUNU"

Öte yandan söz konusu haberde verilen zam tablosunda patates spekülatörlerinin ürünün etiket fiyatı ile 150 defa oynadığı ancak ürünün şimdi 2019 fiyatının altında olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca yumurtanın da 3 yılda 38 defa “etiket oyununa maruz kaldığı” ifade edilerek, “zam algısı için kullanıldığı” öne sürüldü.

İşte tepki çeken o manşet: