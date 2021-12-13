Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
Yurttaşların alım gücünün düşmesinden ve artan döviz kurundan yalnızca insanlar değil hayvanlar da etkileniyor. Kedi ve köpeklerin mama fiyatlarından yüksek KDV alınmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, konuyla ilgili düzenleme yapılmasını talep ediyor.
Türk Lirası'nın rekor değer kaybından sonra kedi ve köpek mamalarının fiyatları dudak uçuklattı. Geçen yıla oranla mamaların fiyatlarının yüzde 60 oranla zamlandığını söylüyorlar. Hayvan hakları savunucuları, mamalardaki yüzde 18 KDV'nin yüzde bire, yüzde sıfıra düşürülmesini istiyorlar.
Konuyla ilgili isimlere mikrofon uzatan Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaşlar, Mamanın bir lüks değil, ihtiyaç olduğunu ifade etti.
"YÜZDE 400 ORANINDA ARTIŞLAR VAR"
Cumhuriyet TV'ye konuşan Petshop sahipleri de mamalara gelen zamlardan şikayetçi. Alımda ciddi bir düşüş yaşandığını ifade eden bir Petshop sahibi, "Yürde 400 oranında artışlar var. Daha da artacak" dedi.
"MÜŞTERİLER YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE AZALDI"
Konuyla ilgili konuşan bir başka Petshop sahibi de, "Gelen müşteriler yüzde 75-80 üzerinde azaldı" diyerek, mama fiyatlarına düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.
"YEMDE KDV YÜZDE 1, MAMA'DA YÜZDE 18"
"Yem" statüsüne giren hayvan yiyeceklerinin yüzde 1 KDV ile satışa sunulduğunu söyleyen Petshop sahibi, Mamalardan alınan KDV'nin yüzde 18 olmasının doğru olmadığını ifade etti.
"ÇOK BÜYÜK SAÇMALIK"
Sokaktaki hayvanlara gücümüz yetmiyor diyerek mama fiyatlarına düzenleme getirilmesini isteyen yurttaşlar da, yüksek KDV'ye tepki gösterdi. Bir yurttaş, mama fiyatlarındaki vergi oranını, "Çok büyük saçmalık" diye değerlendirdi.
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