Yandaş Sabah ikinci el otomobilde fiyat artışının sorumlusunu buldu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 17:28

Çip krizi ve dövizdeki hızlı yükseliş 2. el oto piyasasına da olumsuz etki etmeye devam ediyor.

Satıcılar da arabalarını sattıkları zaman yerine yeni bir araba koyamayacaklarını düşünüyor.

"AKŞAMDAN SABAHA FİYAT DEĞİŞİYOR"

Araba fiyatlarındaki son durum hakkında konuşan bir yurttaş "Sattığım zaman araba alamayacağımı bildiğim için beklemede kalmak zorundayım. Durum karışık. Akşamdan sabaha fiyatlar değişiyor"

SORUN 'AL-SAT'ÇIYA BAĞLANDI

Otomobil piyasasında yükseliş yurttaşı zor duruma sokarken Sabah gazetesinden tepki çeken bir haber paylaşıldı.

Pandemi ve çip krizi nedeniyle otomobil tedariğinde sorun yaşandığı belirtilen haberde otomobil piyasasındaki artış 'Al-Sat'çıya bağlandı.

"PİYASANIN DENGESİ BOZULDU"

"Fiyat artışı hakkında "Al-Sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde 40-50 bin TL fazlasına satmaya başladılar" denilen haberde "Piyasanın dengesi bozuldu. Spekülatif fiyat artışları yaşandı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde "Fiyat artışı nedeniyle 'al-sat’çılar frene bastı. Bayiler rahat bir nefes aldı" denildi.