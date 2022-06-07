Yeni aldığı motosikletiyle kaza yaptı, hayatını kaybetti
Aydın'dan satın aldığı motosiklet ile oturduğu Bursa’nın İnegöl ilçesine dönerken emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona arkadan çarpan Hakan Orhan (50), hayatını kaybetti.
Kaza, 6 Haziran Pazartesi günü, Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçesi mevkisinde meydana geldi. Motosiklet tamirciliği yapan Hasan Orhan, Aydın’ın Germencik ilçesinden satın aldığı 48 AHV 896 plakalı motosiklet ile oturduğu Bursa’nın İnegöl ilçesine dönerken, arıza yapınca H.A.'nın (66) emniyet şeridine park ettiği 35 EVM 95 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada Hakan Orhan, hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hakan Orhan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınarak İnegöl’e getirildi. Orhan’ın cenazesi, Yeşil Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından, İstanbul Hasan Efendi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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