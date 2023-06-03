Yeni bakanlar ne zaman belli olacak? Cumhurbaşkanlığı yeni Kabinesi saat kaçta açıklanacak?

Yayınlanma: 03.06.2023 - 11:47

Güncelleme: 03.06.2023 - 11:47

28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda, Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan yarıştı. 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 28 Mayıs 2'nci tur seçiminde yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni Kabine merak konusu oldu.

YENİ KABİNE'DE KİMLER OLACAK?

Bahçeli’nin Erdoğan’a "Kabineyi istediğiniz gibi kurabilirsiniz" dediği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevine devam etmesi konusunda ise herhangi bir ısrarının olmadığı ileri sürüldü.

Bahçeli'nin kabul etmediği Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine Fuat Oktay’ın devam edeceği, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü için ise Çağatay Kılıç’ın adının geçtiği iddia ediliyor.

Akıbeti en çok merak edilen isimlerden olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise, kabinede yer almasının beklenmediği belirtiliyor. Soylu için Meclis İdare Amirliği görevi düşünüldüğü iddia ediliyor.

İçişleri Bakanlığı görevine de, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın bu göreve getirilmesi bekleniyor. Yerlikaya ile Soylu’nun ilişkilerinin ise pek iyi olmadığı öne sürülüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ BELLİ OLDU MU?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 Haziran Cumartesi günü belli olacak.

YENİ BAKANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çankaya Köşkü’nde açıklanacak.