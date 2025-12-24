Yeni çözüm sürecinde ‘ortak rapor’ çabaları sürüyor: Sürece özel yasada uzlaşılabilir

Yeni çözüm süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyon, bugün 20. toplantısını gerçekleştirecek. Artık ortak rapor hazırlığı çalışmalarını ele alan komisyonun bugün süre uzatımı konusunda da bir karar alabileceği söyleniyor. Her parti süreçte farklı bir öneri ve değerlendirme yaparken “Nasıl ortak rapor çıkacak?” sorusunu yanıtlayan komisyon üyeleri, tüm partilerin raporlarının komisyonun ortak raporuna ek olarak konulacağına dikkat çekiyor. Bu nedenle ortak metinde sadece uzlaşılan konuların yer alacağı belirtiliyor. Bu kapsamda ortak raporda süreçle ilgili yasal düzenlemeler konusunda da genel bir değerlendirmenin yer alacağını belirten bazı komisyon üyeleri “Ortak rapor partilerin ortaklaştığı noktaları ön plana çıkartılacak. Yasal düzenleme genel bir çerçevede olur. Teknik detaylara yer verilmez” diyor.

‘MAĞDURİYET GİDERİLMELİ’

Partilerin yasal düzenlemelerdeki teknik detaylardan çok genel çerçevede uzlaşabileceğine vurgu yapılıyor. Bu kapsamda hem muhalefetin hem de iktidarın sürece özel bir yasa çıkartılması konusunda uzlaşabileceği ve bu anlamda teknik detayı olmayan bir ifadenin ortak rapora işlenebileceği söyleniyor. Ancak sadece sürece özel bir yasa olmaması gerektiğini söyleyen bazı komisyon üyeleri “Komisyondaki tüm partiler raporlarında mevcut yasalarda da bazı düzenlemeler önermişti. Sürece özel bir yasayla birlikte mevcut ceza yasalarında da bazı değişikliklerde ortaklaşılabilir. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi lazım. Ceza Yasası, Ceza İnfaz Kanunu, Terörle Mücadele Yasası gibi yasalarda değişiklik yapılması konusunda uzlaşılabilir ve bunlar da ortak rapora yine teknik detayları verilmeden işlenebilir” diyor.

‘ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ’

Öte yandan; CHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu’nun ortak raporda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması ile kayyım uygulamalarına son verilmesi yönünde bir vurgu yapılması konusunda beklentisi bulunuyor. Ancak iktidar kanadının buna pek sıcak bakmadığı görülüyor. Komisyondaki partilerin; DEM Parti’nin raporunda yer alan anayasadaki vatandaşlık tanımının değiştirilmesi ya da anayasada herhangi bir değişiklik yapılması konusuna da kapalı olduğu görülüyor. Bu nedenle komisyonun ortak raporunda da anayasa değişikliğine dair bir değerlendirme beklenmiyor. Bazı komisyon üyeleri bu konuda “Anayasayla ilgili her parti kendi raporunda görüşlerini aktardı. Ama komisyonun başında anayasa değişikliğinin bu komisyonun gündemi olmadığı söylendi. Bu yüzden ortak raporda bu konu olmaz” görüşünü paylaşıyor.