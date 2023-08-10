Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:31

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:31

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi. Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi. Peki, Yeni Düzce Valisi Selçuk Aslan kimdir, nereli, kaç yaşında? Selçuk Aslan hangi görevlerde bulundu?

SELÇUK ASLAN KİMDİR?

Düzce'ye vali olarak atanan Selçuk Aslan, 1978 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırşehir'de tamamlayan Aslan, yüksek öğrenimini 1998'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayarak lisansüstü çalışmalara başladı. Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalında "Kovancılar'ın Sosyal Yapısı" konulu tezinin kabulü ile bitirdi. Memuriyet hayatına 2000 yılında Maliye Bakanlığında başlayan Aslan, Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak 27 Aralık 2001 tarihinde Edirne ilinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam adaylığı döneminin sonunda katıldığı 89. Dönem Kaymakamlık Kursunu dönem birincisi olarak tamamlayarak Kayseri ili Tomarza ilçesi Kaymakamlığına asaleten atandı.

Selçuk Aslan, Kayseri-Tomarza Kaymakamı, Bingöl-Yayladere Kaymakamı, Elazığ-Kovancılar Kaymakamı, Rize-Pazar Kaymakamı, Çorum-Osmancık Kaymakamı, Mülkiye Müfettişi olarak görev yaptı.

Vali Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır.